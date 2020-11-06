Калининградского полицейского будут судить за мошенничество

Следственный отдел по Центральному району Калининграда регионального Управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении инспектора отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции УМВД России по Калининградской области.

26-летнему майору полиции инкриминируется получение в мае этого года от своего знакомого 80 тысяч рублей, в обмен на которые он должен был легализовать пребывание в России иностранца, у которого срок действия соответствующего разрешения истек еще в 2018 году. Самое пикантное в этой ситуации то, что полицейский в принципе не мог выполнить такую задачу – должность не позволяла. Поэтому он элементарно намеревался «кинуть» взяткодателей, когда в дело вмешались другие правоохранители.

Передача денег происходила уже в рамках оперативного эксперимента, и сразу после того как купюры оказались в его руках, коррупционер в погонах был задержан. «В связи с чем, распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению не успел», - резюмировали в УСКР.

В документах уголовного дела фигурирует статья УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Обвиняемый, которому грозит до 6 лет «зоны», на стадии предварительного следствия вину признал и теперь явно надеется на снисхождение суда.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, УМВД провело служебную проверку, по результатам которой данный сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае подтверждения его вины в суде, он понесет предусмотренное законом наказание, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.