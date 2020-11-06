В Калининграде в четверг сбили троих пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три пешехода пострадали в Калининградской области в четверг, 5 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улице Инженерной в Калининграде 57-летний водитель «Рено» сбил 46-летнего пешехода на «зебре». В результате наезда мужчина получил травмы.

На улице Черняховского 41-летний водитель «Фольксвагена» решил не останавливаться перед пешеходным переходом и сбил 28-летнюю женщину. Горожанка получила травмы и была госпитализирована.

Еще один наезд на пешехода произошел в Зеленоградске. На улице Володарского водитель грузовика «ГАЗ» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 64-летнюю женщину. Она получила телесные повреждения.