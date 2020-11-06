Под Калининградом двое киднепперов получили сроки лишения свободы

В ночь на 30 июля прошлого года в поселке Краснознаменское Багратионовского района ранее судимый фермер и его подручный похитили жителя поселка. Причиной стал якобы угнанный у другого селянина автомобиль. Мужчину приковали наручниками к цепи, подвешенной к потолку сарая, после чего принялись избивать кулаками, фрагментом металлической трубы, обухом топора и металлической частью лопаты.

После такой обработки, похищенного усадили в машину и повезли к хозяину пропавшего транспортного средства. Однако автовладелец заявил, что не верит в виновность бедняги. Несмотря на это, киднепперы вернули свою жертву в сарай и продолжили пытать. А когда утомились, приковали к газовому баллону и отправились спать. Несчастному сильно повезло, что удалось освободиться, сбежать и сообщить о произошедшем в полицию. Наутро еще толком не протрезвевших преступников задержали.

- Подсудимые виновными себя в похищении потерпевшего не признали, утверждали, что мужчина мог спокойно покинуть помещение фермы, и они не ограничивали его свободу, - рассказали в пресс-службе Багратионовского районного суда. - При этом признались в причинении ему телесных повреждений.

Тем не менее, оценив представленные доказательства в совокупности, суд счел вину полностью доказанной. За «похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья» один из обвиняемых был приговорен к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы, другому дали на месяц меньше. Отбывать назначенное наказание оба будут в исправительной колонии строгого режима.