Калининградка отсудила 430 тысяч рублей у сбившего ее водителя машины

В Центральный районный суд обратилась Ш. с иском к Ф. о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. В обоснование требований указала, что

Летом прошлого года в поселке Переславское Зеленоградского района женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее налетел автомобиль марки «Хюндай». В результате калининградка получила тяжелые травмы левой ноги и была вынуждена провести почти месяц в медицинском стационаре, и до сих пор лечится амбулаторно.

Пострадавшая решила обратиться в суд с требованием о компесации морального вреда, ибо постоянно испытывает боли, которые даже мешают ей заснуть. Истица просила взыскать с водителя «Хюндая» 430 тысяч рублей. Почему именно такую сумму? Просто 70 тысяч мужчина успел выплатить добровольно.

Центральный районный суд удовлетворил исковые требования. Однако ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу в высшие инстанции, добиваясь снижения размера взысканной компенсации. Однако, как сообщили в пресс-службе Калининградского облсуда, Судебная коллегия по гражданским делам указала на отсутствие оснований для этого, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным.