Новые случаи коронавируса выявлены в 14-ти городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. По данным регионального управления Роспотребнадзора, COVID-19 был подтвержден в 14-ти муниципалитетах.

Больше всего случаев выявлено в Калининграде – 90. Двенадцать случаев подтверждено в Гусевском городском округе, по три случая – в Балтийском, Правдинском, Светловском городских округах. По два случая зарегистрировано в Черняховском, Советском, Зеленоградском, Гвардейском округах, по одному – в Багратионовском, Пионерском, Гурьевском, Светлогорском, Краснознаменском округах.

Всего в области по состоянию на пятницу, 6 ноября, зарегистрировано 7445 случаев заражения.