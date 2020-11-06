Стая косаток спасла парусник «Седов» от шторма в Северной Атлантике

Косатки у парусника. Фото: пресс-служба БГА РФ

Калининградский парусник «Седов», который находится сейчас в Северной Атлантике, попал в шторм, который длится уже несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.

«Северные широты – идеальное место для воспитания характера будущих моряков. Уже несколько дней продолжается шторм. Для человека, впервые оказавшегося на судне, это серьезный вызов», - говорят в пресс-службе, отмечая, что курсанты «Седова» непогоды не испугались, и старались сделать удачные фотографии гребней высоких волн.

Северная Атлантика порадовала ребят и стаей косаток, которые подошли с правого борта судна.

«Когда среди волн показались черные плавники, волнение улеглось», - отметили очевидцы.

Напомним, барк «Седов» неделю назад вышел из Мурманска, чтобы после года отсутствия возвратиться в порт приписки Калининград.

На борту легендарного парусника – полностью обновленный курсантский состав: 120 парней и 8 девушек.