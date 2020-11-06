Алиханов анонсировал программу модернизации первичного звена здравоохранения в области

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С 2021 года в Калининградской области стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе выступления в Облдумы в четверг, 5 ноября.

«За 5 лет планируем кардинально изменить нашу медицинскую инфраструктуру: отремонтировать районные больницы, поликлиники, оснастить их необходимым оборудованием, санитарным транспортом. Программа коснется также изменений в системе оплаты труда медицинских работников и мер по укомплектованию кадрами лечебных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», - сказал Антон Алиханов.

По словам губернатора, на эти цели регион получит из федерального бюджета 570 млн рублей. Еще 63 млн рублей будет выделено из областного бюджета.