На Янтарном комбинате добыли 1,2-килограмовый самородок и назвали его «Разведчик»

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

В Приморском карьере Янтарного комбината найден очередной самородок весом 1,2 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уникальный камень обнаружил 5 ноября машинист шагающего экскаватора, прочищавший водоотводной канал в карьере.

«Обычно крупные экземпляры янтаря находят в процессе добычи, когда начинают размывать водой из гидромонитора насыпь в виде конуса, созданного шагающим экскаватором. В этом же случае находка оказалась почти случайной», - сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.

Самородок получил имя «Разведчик». Название приурочено ко Дню военного разведчика, который в России ежегодно отмечают 5 ноября. Что касается машиниста, обнаружившего крупный экземпляр вне процесса добычи, то ему будет выплачена премия.