В Гурьевске построят спортивный ледовый комплекс

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В проекте областного бюджета на 2022 году будут предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство ледового комплекса в Гурьевске. Об этом в ходе заседания Облдумы рассказал губернатор Антон Алиханов. По его словам, спортивный комплекс начнут строить в 2023 году, на эти цели выделят 270 млн рублей.

Еще 154 млн рублей власти направят на реконструкцию стадиона «Красная звезда» в Советске.

В 2021 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в Правдинске, 279 млн рублей уже заложены в бюджете сказал Алиханов. Еще два ФОКа построят в поселках Озерки и Знаменск.