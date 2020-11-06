В детсаду Калининграда погиб 4-летний ребенок

На месте трагедии работают следователи СКР. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Сегодня, 6 ноября в одном из детских садов Калининграда погиб 4-летний мальчик. По предварительной информации, это произошло во время дневной прогулки группы воспитанников дошкольного учреждения во дворе. Недосчитавшись одного из своих питомцев, воспитательница принялась его искать, в итоге обнаружив бездыханным на детской горке. Малыша срочно доставили в медицинский кабинет детсада, но помочь уже ничем не смогли – была констатирована смерть.

- По данному факту следственными органами СКР по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. - В настоящее время в детсаду работает следственная группа, производится осмотр места происшествия, детально устанавливаются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ход проверки контролируется лично руководителем Управления СКР по региону Дмитрием Бочаровым.

По уточненной информации, ЧП произошло на территории детского сада №50 по улице Зеленой.