Министр образования рассказала, в каком формате начнется вторая четверть в школах Калининградской области

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На сегодняшней пресс-конференции министр образования Калининградской области Светлана Трусенева сообщила о том, как начнется вторая четверть в большинстве школ региона.

- Со вчерашнего дня 58 школ уже приступили к занятиям, для них вторая четверть началась в штатном режиме, - отметила Трусенева. - С понедельника, 9 ноября, приступают к занятиям все остальные образовательные организации. Учиться будем в штатном режиме. В случае появления заболевших со стороны учителей и детей по предписанию Роспотребнадзора будем переводить классы на удаленный доступ и организовывать смешанное обучение с использованием дистанционных технологий.

По словам министра, сегодня болеют (ОРВИ и COVID-19) около 4% учащихся и около 3,5% работников образовательных организаций.