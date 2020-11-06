На ул. Баграмяна в Калининграде закрывается движение транспорта

В понедельник, 9 ноября, закрывается сквозное движение транспорта на участке улицы Маршала Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто до 20 ноября на участке от дома № 36 до ул. В. Гюго.

«Поэтапное закрытие вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по прокладке сетей освещения и каналов «Безопасного города» в рамках капитального ремонта улиц», - рассказали в мэрии.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возлагается на подрядную организацию, ООО «Мосинжиниринг».