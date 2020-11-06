В Калининграде восстановят утраченные фрагменты башни Врангеля

Башня Врангеля Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде началась подготовка к комплексной реставрации башни Врангеля на улице Профессора Баранова. Согласно информации, опубликованной на сайте РосТендер, конкурс на подготовку проекта реставрации и приспособления здания к современному использованию проводит Калининградский областной музей янтаря, которому объект культурного наследия передали в оперативное управление.

- Согласно заданию на проектирование, в подвальном этаже здания рассчитывают разместить выставочные площади и фондохранилище, на первом этаже будет расположен образовательный центр, коворкинг, фотолаборатория и геммологический центр, - сообщается на сайте РосТендера. - На втором этаже откроется палеонтологический центр с экспозицией площадью 350 квадратных метров. Выше будет находиться кафе с выходом на крышу. Внутренний двор башни закроют куполом, в нем планируют создать многофункциональный зал.

Кроме того, планируется отреставрировать кирпичную кладку и каменный цоколь здания, воссоздать утраченные оголовники машикулей (навесных бойниц – Ред.) кровли, восточный и северо-восточный капониры и восточную подпорную шлюзовую стену, а также эскарповые стены толщиной 1,35-1,65 метра, галерейные сквозные проходы и бойницы. Восстановят также восточный участок фронтальной стены с восточной и юго-восточной башенками, надстройку с южной стороны для подъема орудий с помощью лебедки и караульный двор с порталом въездных ворот. Согласно требованиям заказчика, проект реставрации башни должен быть готов через год.

Стоимость разработки проекта – 10,5 миллионов рублей, средства выделят из областного бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 16 ноября, и уже 18 ноября подведут его итоги.