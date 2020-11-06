83-летняя калининградка перевела мошенникам 280 тысяч рублей

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В Калининграде 83-летняя женщина лишилась своих сбережений после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты позвонили пожилой женщине на ее стационарный телефон, представились сотрудниками правоохранительных органов из Санкт-Петербурга и сообщили пенсионерке, что ей полагается компенсация за ранее заказанный товар по интернету.

«Чтобы получить деньги за некачественный шерстяной пояс, она должна была перевести им комиссию – около 10 процентов от суммы, что калининградка и сделала, в итоге лишившись почти всех своих сбережений – 283 тыс рублей», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.