Министр образования: В Гвардейском районе от пневмонии умер школьный учитель

Светлана Трусенева. Фото: Александр КАТЕРУША

В Гвардейском районе в школе №2 умер от пневмонии школьный учитель. Об этом в пятницу 6ноября журналистам сообщила министр образования региона Светлана Трусенева.

- Большая потеря для нас. Умер учитель информатики, 61 год. Наш системный администратор. Это была скоротечная вирусная пневмония. Анализ был сделан, ковид не подтвердился, - сказала Светлана Трусенева.

Она отметила, что он коронавируса в Калининградской области пока не умер ни один педагог или преподаватель. Хотя, они, конечно, болеют.

- Слава Богу, наши учителя выздоравливают и приступают к работе. Ни одного увольнения после болезни пока не было. Все проходит нормально, - сказала министр.