В Калининграде открылся крупнейший в области торговый центр. Но без магазина H&M

Торгово-развлекательный центр "Балтия Молл". Фото: vk.com

В четверг на выезде из Калининграда состоялось техническое открытие крупнейшего в регионе торгово-развлекательного центра "Балтия Молл".

Как сообщили организаторы, на площади 55 тысяч метров представлено более 150 магазинов - от гипермаркетов бытовой техники и электроники до магазинов одежды и аксессуаров. Среди арендаторов ТРЦ - гипермаркеты электроники и бытовой техники «М.Видео» и «Эльдорадо», продуктовый магазин «INTERSPAR», магазин детских товаров «Детский мир» и другие. В центре разместился также кинотеатр повышенной комфортности и первый в области "концептуальный фуд-холл".

Одним из якорных арендаторов является также одна из крупнейших в мире сетей по продаже одежды H&M, однако она пока не открылась. В группе "Балтий Молл" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что об открытии магазина H&M будет объявлено позже.

Открытие центра привлекло многих калининградцев, в том числе и благодаря розыгрышу призов с возможностью выиграть автомобиль. Однако викторину по техническим причинам пришлось отменить.