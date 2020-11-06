Антон Алиханов пообещал Балтийску 50 млн рублей на городской парк

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Фото: Эдуард Молчанов
Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов совершил рабочий выезд в Балтийск.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, губернатор осмотрел городской парк имени Героя Советского Союза Арсения Головко и стадион "Балтиец".
- После осмотра территории глава региона сказал о намерении выделить 50 миллионов рублей из резервного фонда правительства Калининградской области на начало реконструкции парка, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, 28 млн рублей из местного и регионального бюджетов выделено на капитальный ремонт стадиона "Балтиец".
Кстати, на стадионе состоялась церемония награждения местной команды по пляжному футболу «Кронштадт-Променад» – пятикратного чемпиона Калининградской области в этом виде спорта. В сентябре этого года «Кронштадт-Променад» стал серебряным призером Кубка России по пляжному футболу.
После торжественной церемонии губернатор вместе с футболистами принял участие в посадке саженцев черной сосны на территории стадиона.