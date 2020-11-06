Антон Алиханов пообещал Балтийску 50 млн рублей на городской парк

. Фото: Эдуард Молчанов

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов совершил рабочий выезд в Балтийск.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, губернатор осмотрел городской парк имени Героя Советского Союза Арсения Головко и стадион "Балтиец".

- После осмотра территории глава региона сказал о намерении выделить 50 миллионов рублей из резервного фонда правительства Калининградской области на начало реконструкции парка, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, 28 млн рублей из местного и регионального бюджетов выделено на капитальный ремонт стадиона "Балтиец".

Кстати, на стадионе состоялась церемония награждения местной команды по пляжному футболу «Кронштадт-Променад» – пятикратного чемпиона Калининградской области в этом виде спорта. В сентябре этого года «Кронштадт-Променад» стал серебряным призером Кубка России по пляжному футболу.

После торжественной церемонии губернатор вместе с футболистами принял участие в посадке саженцев черной сосны на территории стадиона.