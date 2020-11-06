В СКР назвали возможную причину гибели 4-летнего мальчика в детском саду Калининграда

Управление СКР области возбудило уголовное дело по факту гибели 4 летнего мальчика в детсаду №50 Калининграда. В документах фигурирует статья 109 ч.1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, тело малыша было обнаружено сегодня утром между 11 и 12 часами на детской горке на территории садика. Как стало известно, голова ребенка находилась между деревянными ограждающими элементами конструкции. Судя по признакам асфиксии, мальчик задохнулся.

В рамках расследования изъята вся необходимая документация, проводится опрос свидетелей, изучаются записи видеокамер наружного наблюдения, установленных в детском саду. Ход расследования контролируется руководством УСКР.