На автомобиле родственника калининградец доехал только до кювета

Теплым нокябрьским вечером 18-летний парень выпивал вместе со своим 33-летним родственником у него дома в поселке Южный Багратионовского района Хозяин жилища вырубился первым, и предоставленный самому себе гость заскучал. Чтобы немного развеяться, решил прокатиться на хозяйском «Рено Лагуна». Разыскал ключи, вышел на улицу, сел в авто, завел мотор и отправился колесить по району. Конечным пунктом не слишком долгого путешествия стала придорожная канава у поселка Солнечное. Там пьяного и бесправного (в том смысле, что прав на управление транспортным средством он не имел) водилу и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции, которых известили свидетели ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении юнца сначала был составлен протокол об административном правонарушении. А потом задержанного доставили в отел полиции и уже там он стал фигурантом уголовного дела о «неправомерном завладении автомобилем без цели хищения». Санкция 166-й статьи УК РФ предусматривает для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.