Прокуратура Калининграда проконтролирует расследование гибели ребенка в детском саду

Прокуратура Калининграда намерена дать оценку действиям работников детского сада №50, на территории которого вчера погиб 4-летний ребенок.

Напомним, тело мальчика было обнаружено на детской горке во время дневной прогулки группы воспитанников дошкольного учреждения. Голова малыша, как сообщили в Управлении СКР, находилась между ограждающими элементами ограждения конструкции – судя по всему, он задохнулся.

На место происшествия выезжал прокурор города Роман Васильев, который скоординировал действия следственно-оперативной группы. По факту трагедии надзирающее ведомство начало проверку, в ходе которой будет изучено, насколько были соблюдены требования к безопасности оборудования для детской площадки и к организации дошкольного образования в деятельности детсада.