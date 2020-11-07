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Четыре человека ранены при столкновении трех автомобилей

Серьезное ДТП произошло утром 6 ноября на улице Суворова в Калининграде
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Причины и обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция.

Причины и обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В 8 часов утра 6 ноября следовавший по улице Суворова со стороны улицы Камской «Пежо» в районе дома 56 вылетел на полосу встречного движения. Произошло это потому, что водитель был вынужден резко затормозить перед неожиданно возникшим препятствием. По «встречке» в этот момент ехал «Рено». Машины столкнулись, от удара «Рено» развернуло и отбросило на попутную «Шкоду».

В результате тройного ДТП пострадали четверо человек: водитель «Пежо» и три пассажира «Рено». Всех их с различными травмами доставили в медучреждения для врачебного обследования.

ДТП