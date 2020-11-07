Среди новых заболевших коронавирусом – студент, правоохранители и бизнесмены

По состоянию на 7 ноября в Калининградской области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 306 352 человека. Из них выявлено 7 669 случаев заражения (5 153 человека выздоровели), умерли 104, остаются под медицинским наблюдением 3 196 человек. Из зарегистрированных за последние сутки 124 новых случаев у 80 человек диагностировали ОРВИ, у 30 – пневмонию, еще 14 болеют бессимптомно.

Как сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших - 46 пенсионеров, 23 медицинских работника, 3 работников промышленных предприятий, 9 сотрудников образовательных учреждений, 3 работника предприятий пищевой промышленности, 2 человека из персонала банков, сотрудник торговли, 2 представителя правоохранительных органов, 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих. Также оказались инфицированными 5 школьников (школы №№46, 39 и 48 в Калининграде, 1-я школа Пионерского, Зеленоградская школа), студент Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и 13 неработающих.