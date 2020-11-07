Полиция разыскивает пропавшую без вести девушку

Всех, кто знает, где находится эта девушка, просят срочно позвонить в Ленинградский отдел полиции. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел МВД России по Ленинградскому району Калининграда разыскивает несовершеннолетнюю Софию Клявину. В пятницу, 6 ноября девушка около 7:30 утра ушла из своего дома в поселке Орловка на учебу в школу-интернат №1 Калининграда, и обратно пока не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 178 см, плотного телосложения, глаза светлые, на левой брови родинка, волосы светло-русые, короткая стрижка с челкой белого цвета. Была одета в серебристую куртку, штаны кофейного цвета, черные кроссовки.

Всем, кому известно о местонахождении Софии, просят незамедлительно обращаться в дежурную часть Ленинградского ОМВД по телефонам: (8 4012) 55-45-02, 55-45-03, 55-47-77.