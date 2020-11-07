Пешеходы и автолюбители не пропускают друг друга на дороге

За сутки 6 ноября сотрудниками Управления ГИБДД по Калининградской области на улицах и автотрассах региона было зафиксировано 2 937 различных нарушений Правил дорожного движения.

Отличились пешеходы, собравшие в общей сложности 39 административных штрафов. Водители же традиционно неохотно пропускали пеших участников дорожного движения на пешеходных переходах – за это в буквальном смысле поплатилось 15 автомобилистов.

Кроме того, калининградцы по-прежнему любят прокатиться за рулем, будучи не совсем трезвыми: за истекшие 24 часа таких блюстители дорожного порядка выявили 9 человек. Причем один из них попался уже во второй раз подряд и теперь ожидает более сурового наказания, нежели обычный штраф.