Калининградские каратисты успешно выступили на турнире в Санкт-Петербурге

На турнире по каратэ-киокушенкай (самая жесткая разновидность, взрослые спортсмены сражаются без защиты, дети используют накладки на руки, шлемы и протекторы) «Медный Всадник» в Санкт-Петербурге калининградские спортсмены завоевали 5 золотых, столько же серебряных и 3 бронзовых медали.

В турнире участвовали почти 700 каратистов из 36 регионов РФ. Наш был представлен воспитанниками клубов «Сейкьен», «Самурай» и ДОСААФ.

Как сообщили в областном министерстве спорта, в эсклаве каратэ культивируют сразу несколько федераций и спортивных клубов, от Краснознаменска до Балтийска. Проводятся различные турниры, от школьного и муниципального уровня до международного, с участием чемпионов России, Европы и мира.