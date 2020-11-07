В Советске разразился скандал после того как первоклассник-инвалид не попал на урок

Прокуратура города Советск изучила сообщения СМИ о нарушении прав ребенка-инвалида, обучающегося местной школе №3. И подтвердила, что имели место нарушения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Поводом для скандала стало то, что первоклассника, передвигающегося с помощью инвалидной коляски, учитель на 40 минут оставил одного в классе, пока проводил урок английского языка с другими учениками на 2-м этаже, куда «особенный» школьник подняться не мог.

- Между тем, в расписание учебных занятий директор школы, учитывая особенности обучающегося ребенка-инвалида, внес специальные указания о проведении уроков на первом этаже здания, - прокомментировали в Калининградской облпрокуратуре. - В связи с выявленными нарушениями законодательства в адрес директора образовательной организации внесено представление об их устранении и недопущении впредь подобных фактов.