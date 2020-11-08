Новый антирекорд: в Калининградской области зафиксировано 128 случаев коронавируса в сутки

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 128 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый суточный рекорд. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число выявленных случаев составило, таким образом, 7797. Количество выздоровевших за сутки гораздо скромнее - их всего 13.

В целом по России за последние сутки в России выявлено 20 498 заболевших в 84 регионах, из них 5311 случаев (25,9%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 774 334 заболевших в 85 регионах.

Кроме того, за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 30 537 человека.