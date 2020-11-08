19 врачей, 35 пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали подробности о новых заболевших COVID-19.

Среди тех, у кого был диагностирован ковид:

- 35 пенсионеров;

- 19 медицинских работников;

- восемь работающих на промышленных предприятиях;

- шесть сотрудников образовательных учреждений;

- четыре сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;

- четыре работника торговли;

- два работника предприятий пищевой промышленности;

- три сотрудника банков;

- по одному сотруднику правоохранительных органов, сферы бытовых услуг, охранного предприятия;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся (школа № 16);

- два студента БФУ;

- 14 неработающих.

Напомним, за сутки, по данным оперштаба заразились 128 калининградцев, это новый суточный рекорд. Из них у 97 диагностирована ОРВИ, у 19 пневмонии, у 12 человек болезнь протекает бессимптомно.

Всего на 8 ноября нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 309 996 человек, из них выявлено 7797 случаев заражения (5 166 человек выздоровели), умерли 104, остаются под медицинским наблюдением 3 037 человек.