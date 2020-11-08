19 врачей, 35 пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за сутки

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали подробности о новых заболевших COVID-19.
Среди тех, у кого был диагностирован ковид:
- 35 пенсионеров;
- 19 медицинских работников;
- восемь работающих на промышленных предприятиях;
- шесть сотрудников образовательных учреждений;
- четыре сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;
- четыре работника торговли;
- два работника предприятий пищевой промышленности;
- три сотрудника банков;
- по одному сотруднику правоохранительных органов, сферы бытовых услуг, охранного предприятия;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся (школа № 16);
- два студента БФУ;
- 14 неработающих.
Напомним, за сутки, по данным оперштаба заразились 128 калининградцев, это новый суточный рекорд. Из них у 97 диагностирована ОРВИ, у 19 пневмонии, у 12 человек болезнь протекает бессимптомно.
Всего на 8 ноября нарастающим итогом на COVID-19 обследованы 309 996 человек, из них выявлено 7797 случаев заражения (5 166 человек выздоровели), умерли 104, остаются под медицинским наблюдением 3 037 человек.