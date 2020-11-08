В Гвардейске 34-летний иностранец подорвался на снаряде времен войны

Следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели мужчины в Гвардейске.

Как сообщили в пресс-службе СК, двое рабочих ремонтировали крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома. Один из рабочих, 34-летний гражданин иностранного государства, спустился во двор дома, где со слов соседей, начал отбивать от грязи, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны, найденный им в неустановленном месте.

- Снаряд сдетонировал, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, больше в результате инцидента никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты стекла в окнах первого этажа жилого дома.