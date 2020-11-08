В Калининграде умер известный журналист Валерий Бирюков

Валерий Бирюков. Фото: из семейного архива

Не стало Валерия Бирюкова - известного калининградского журналиста и писателя. Печальную новость сообщила накануне дочь журналиста Ксения Джумабекова.

"Друзья. Сегодня, 7 ноября 2020 года, ушел из жизни мой папа, Валерий Бирюков. К сожалению, болезнь победила. Спасибо всем, кто старался помочь. Информацию о месте и времени прощания сообщу позже", - написала Ксения.

Как она ранее сообщала, ее отец попал в больницу в конце октября, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Валерия Бирюкова подключили к аппарату ИВЛ. Позже журналиста перевели в реанимацию БСМП, однако спасти его жизнь не смогли.

Валерий Бирюков был основателем газеты "Свободная зона", впоследствии возглавлял калининградское представительство информагентства "Росбалт". Является автором нескольких книг.

Валерию Григорьевичу было 78 лет.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.