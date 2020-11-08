Калининградская "Балтика" разгромно проиграла во Владикавказе

В последнем туре чемпионата России по футболу ФНЛ калининградская "Балтика" потерпела разгромное поражение от местной "Алании".

Хозяева открыли счет на 17-й минуте с одиннадцатиметрового, отличился Батраз Харциев. Остальные голы в свои ворота "Балтика" получила во втором тайме. Мячи на свой чет записали Сослан Качмазов, Давид Шавлохов, а также Батраз Гурциев, отличившийся дважды. Итоговый счет- 5:0 в пользу североосетинского клуба.

После этого поражения "Балтика" находиться на восьмом месте в турнирной таблице с 31 очком. Отрыв от лидеров дивизиона все больше увеличивается.