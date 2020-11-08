Антон Алиханов рассказал, когда в Балтийск проведут газ

В конце прошлой недели губернатор Калининградской области Антон Алиханов побывал с визитом в Балтийске.

В частности, он принял участие в работах по благоустройству на стадионе "Балтиец" (на эти цели уже выделено 28 млн рублей), а также пообещал выделить 50 млн рублей на проектирование и первыи этап работ в парке имени Героя Советского Союза, командующего Балтии ским Флотом Арсения Головко.

Однако в первую очередь жителей Балтийска интересовало, когда в их город наконец протянут нитку газопровода. На вопрос в Инстаграме Антон Алиханов ответил следующее

"Проектирование достройки газопровода скоро закончим, средства на достройку в бюджете следующего года уже заложены".