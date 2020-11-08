В калининградском УМВД почтили память погибших при исполнении сотрудников

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В День Памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел состоялось возложение цветов к памятному знаку погибшим сотрудникам ОВД.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в церемонии приняли участие врио начальника УМВД полковник полиции Андрей Першиков, врио начальника управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Дмитрий Иванов, председатель регионального Совета ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Александр Казаченко.

В территориальных отделах и подразделениях УМВД личный состав почтил память 61 погибшего сотрудника минутой молчания, отметили в полиции.