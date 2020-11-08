Названа дата открытия первого магазина H&M в Калининграде

В начале ноября на окраине Калининграда состоялось техническое открытие крупнейшего в регионе торгово-развлекательного комплекса "Балтия Молл". Однако один из главных магазинов комплекса - H&M - пока закрыт. И вот, накануне сало известно, когда он распахнет двери перед посетителями.

Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на торговую сеть, H&M откроется 29 ноября.

Hennes & Mauritz (H&M) представляет собой крупнейшую в Европе розничную сеть по торговле одеждой для мужчин, женщин и детей, а также аксессуаров, обуви и товаров для дома. Магазины расположены в 71 стране мира. В состав бренда входят торговые марки: H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET, Afound.