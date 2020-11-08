Из-за съемок боевика "В клетке" на день закроют скейт-парк в Калининграде

Павел Прилучный. Фото: НТВ

В Калининграде продолжаются съемки второй части сериала "В клетке" с Павлом Прилучным в главной роли.

Как сообщили в городской администрации, режиссеру сериала Сергею Пикалову согласовали использовать в качестве съемочной локации скейт-парк под Второй эстакадой на набережной Адмирала Трибуца. По задумке сценаристов, в том месте "один из героев обучает своего сына премудростям катания на скейте".

- "Обучение" продлится почти весь день 11 ноября, с 6:00 до 20:00, местной детворе придется поискать другое место для катания, отметили в пресс-службе мэрии, добавив, что организаторы съемок обещают соблюдать масочный режим и все меры профилактики от COVID-19.