Алиханов напомнил калининградцам алгоритм действий при подозрении на коронавирус

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов разместил в Инстаграме пост, в котором постарался напомнить жителям региона, как действовать в случае подозрения на коронавирусную инфекцию.

"В последнее время в личные сообщения поступает множество обращении по поводу действий в случаях, если чувствуете недомогание. Буду стараться отвечать на такие обращения и дальше, - написал глава области. - Совместно с региональным минздравом подготовили информационный тизер по алгоритму в таких случаях".

Антон Алиханов напомнил телефонный номер единого колл-центра минздрава - 8 (800) 35-033-46 и заявил, что с понедельника, 9 ноября, число операторов увеличится до 60. Можно обратиться за помощью также через интернет. Адрес специального портала: portal.infomed39.ru/online/minzdrav

- Не забывайте, что врачи работают для вас на износ (в среднем 25-30 надомных посещений совершают специалисты первичного звена ежедневно), берегите себя, надевайте маски и соблюдайте дистанцию, - напомнил губернатор, добавив, что "на улице видел огромное количество пожилых людей, которые просто гуляют и общаются друг с другом и просто с прохожими, хотя должны соблюдать режим самоизоляции".

- Стариков эта болезнь не щадит, поэтому прошу всех, кто входит в группу риска беречь себя и избегать контактов. Остальных прошу позаботиться о пожилых родственниках и объяснить им важность соблюдения ограничений, - заключил Антон Алиханов.