Николай Цуканов ушел в отставку с поста полпреда президента

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Бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов покинул пост полномочного представителя президента в в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Новым полпредом президента назначен уже бывший министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Николай Цуканов занимал пост губернатора Калининградской области с 2010 по 2016 годы, после чего был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В июне 2018 года Цуканов был переведен в Екатеринбург, где занял должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.