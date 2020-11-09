6 школьников, 16 медиков: Кто заболел в Калининграде коронавирусом за сутки

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 12-ти заболевших диагностирована пневмония.

Среди заболевших:

- 21 пенсионер;

- 16 медицинских работников;

- 16 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;

- 5 работников торговли;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 работника сельскохозяйственных предприятий;

- сотрудник охранного предприятия;

- 27 индивидуальных предпринимателелей и иных работающих;

- ребёнок до года (контакт по семье);

- шесть учащихся ( Шили, школа 6, школа 46, Лицей 23 Калининград, лицей 7 Черняховск, Лицей 1 Балтийск);

- воспитанник детского сада 43 (контакт по семье);

- студент БФУ

- 16 неработающих.

Всего в области по состоянию на понедельник, 9 ноября, зарегистрировано 7927 случаев COVID-19.