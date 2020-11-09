6 школьников, 16 медиков: Кто заболел в Калининграде коронавирусом за сутки

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. У 12-ти заболевших диагностирована пневмония.
Среди заболевших:
- 21 пенсионер;
- 16 медицинских работников;
- 16 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов;
- 5 работников торговли;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 2 работника сельскохозяйственных предприятий;
- сотрудник охранного предприятия;
- 27 индивидуальных предпринимателелей и иных работающих;
- ребёнок до года (контакт по семье);
- шесть учащихся ( Шили, школа 6, школа 46, Лицей 23 Калининград, лицей 7 Черняховск, Лицей 1 Балтийск);
- воспитанник детского сада 43 (контакт по семье);
- студент БФУ
- 16 неработающих.
Всего в области по состоянию на понедельник, 9 ноября, зарегистрировано 7927 случаев COVID-19.