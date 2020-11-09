Отдых в калининградских санаториях стал самым популярным на Северо-Западе России осенью

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Портал бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг российских регионов для отдыха в санаториях по программе кэшбэка.

Отдых по кэшбэку в санаториях Калининградской области сейчас является самым популярным в Северо-Западном федеральном округе этой осенью.

Чаще всего в СЗФО выбирают санатории Калининградской области, Ленинградской области, Карелии, Санкт-Петербурга и Новгородской области.

В среднем, по кэшбэку на путевку в санаторий туристы тратят 53 250 рублей и бронируют отдых на 10 суток.

В первую пятерку регионов России по популярности санаторного отдыха по кэшбэку входят Краснодарский край, Крым, Поволжье, Ставрополье и Центральная Россия.

Рейтинг составлен по анализу популярности санаторного отдыха по кэшбэку с 15 октября 2020 по 10 января 2021 года.