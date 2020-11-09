В Калининграде приставы продали имущество должника за 300 млн рублей

. Фото: Служба судебных приставов

Калининградские приставы выручили от реализации имущества должника 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Табачная фабрика задолжала в бюджет налогов на 2 млрд рублей. Добровольно руководство компании погашать долг не собиралось, поэтому имущество фабрики было арестовано. Но даже арест имущества не побудил предприятие выплатить долг.

«Поэтому арестованная продукция фабрики — сигареты — были оценены и направлены на реализацию. От продажи табачной продукции удалось выручить более 300 млн рублей», - сообщили в пресс-службе судебных приставов, добавив, что деньги уже поступили в бюджет.