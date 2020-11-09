«Скоро сделаем объявление»: Алиханов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области, судя по всему, в ближайшее время будут введены новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Это не исключил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос подписчика в своем Instagram.

«Не пора ли вводить более жёсткие ограничения? В прошедшие выходные наблюдались толпы в торговых центрах. Почему бы не перевести на дистанционное обучение школьников с 8 по 11 класс и средние профессиональные учебные заведения? Да и массовые мероприятия не мешало бы отменить. На новогодние праздники забронировано уже много отелей в регионе, значит будет приток туристов, а, следовательно, дополнительное распространение инфекции! При огромных перегрузках системы здравоохранения может, стоит подумать и о медиках, работающих сегодня реально на износ, заболевающих в большом количестве. Они ведь тоже люди. Может, всё-таки стоит ввести дополнительные ограничения, которые хоть немного разгрузят здравоохранение. Ведь власти регионов имеют такие полномочия», - написал одни из комментаторов.

«Пора. Скоро сделаем объявление», - ответил ему Алиханов.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области было выявлено 130 новых случаев коронавируса.