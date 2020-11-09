Тяжелобольного ребенка из Калининграда экстренно доставят в московскую клинику

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Двухлетний тяжелобольной ребенок из Калининграда будет экстренно доставлен в московскую клинику. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эвакуация будет осуществлена спецбортом МЧС России, оснащенным всем необходимым для проведения такого экстренного перемещения больных на дальнее расстояние. Сейчас малыш уже находится в аэропорту «Храброво», его доставят Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Сопровождение обеспечено бригадой специалистов Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», добавили в пресс-службе правительства.