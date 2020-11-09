Калининградец торговал героином из окна своей квартиры

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД РФ получили оперативную информацию о торговле наркотиками на одной из улиц Калининграда. Установив наблюдение за подозрительной квартирой, полицейские выяснили, что ее 39-летний владелец прямо через окно сбывает желающим героин. Оставалось только задержать продавца с поличным, что и было сделано.

В рамках начавшегося расследования по уголовному делу наркоторговцу популярно разъяснили, что квартира – не ларек, оконный проем – не торговая «амбразура», да и сам специфический товар запрещен к свободному обороту действующим законодательством. А также то, что теперь горожанину грозит перспектива до 8 лет любоваться небом через совершенно другое окно – в крупную клетку.