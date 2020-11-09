Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 9 по 16 ноября фоторадары будут установлены:

1. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 12 километре автодороги «Переславское – Круглово».

3. На 38 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

7. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

8. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

10. На 8 километре автодороги «Южный обход г. Калининграда».