Калининградка предстанет перед судом за попытку подкупа министра

Управление СКР по Калининградской области завершило расследование уголовного дела в отношении представителя компании, занимающейся лесозаготовками: 45-летняя женщина обвиняется в даже взятки должностному лицу.

Да не просто взятки, а взятки в особо крупном размере, конкретно - в размере 15 миллионов рублей, которые, по версии следствия, были переданы министру природных ресурсов и экологии региона. Взамен требовалось без проведения положенных по закону торгов перезаключить договор на аренду лесного участка.

- Передача денег проводилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем оперативных сотрудников Управления ФСБ, в связи с тем, что министр заранее уведомил правоохранительные органы о поступившем незаконном предложении, - рассказали в УСКР. - Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала частично. Фигурирующая в уголовном деле статья УК РФ, кроме лишения свободы сроком до 12 лет, предусматривает и солидный – в размере до 60-кратной суммы взятки - штраф. В целях обеспечения исполнения приговора в этой части и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на три жилых помещения, пять земельных участков, четыре транспортных средства, денежные средства и ювелирные изделия, принадлежащие даме. А ей самой в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора Калининградской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.