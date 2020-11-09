Как будут ходить поезда из Калининграда с 13 декабря

Расписание "Янтаря" не изменится. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 13 декабря на всей сети железных дорог начинает действовать новое годовое расписание поездов дальнего следования.

Как сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги, в соответствии с ним поезд № 30/29 «Янтарь» продолжит курсировать по маршруту Калининград – Москва – Калининград ежедневно, кроме 31 декабря. Время отправления и прибытия поезда не меняется.

Что касается поезда № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург – Калининград, то он будет курсировать четыре раза в неделю с изменением времени отправления и прибытия.

- Начиная с 15 декабря, из Калининграда поезд будет отправляться по вторникам, средам, пятницам, субботам в 16:03 (в действующем расписании – 9:20) и прибывать в Санкт-Петербург в 20:11. В обратном направлении с 17 декабря поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 8:25 (сейчас отправляется в 13:25) и прибывать в Калининград в 13:13, - пояснили в пресс-службе КЖД.

Кроме того, с 16 января 2021 года до начала апреля в связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока периодичность курсирования "питерского" поезда будет сокращена. В направлении Санкт-Петербурга поезд будет отправляться по средам и субботам, обратно в Калининград – по понедельникам и пятницам.

И еще. Поезд № 360 Калининград-Адлер с 14 декабря будет отправляться по четным числам, в обратном направлении - с 17 декабря по нечетным числам. Время отправления и прибытия не меняется. В состав поезда один раз в четыре дня будут включаться прицепные вагоны до Смоленска и Брянска.