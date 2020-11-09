Николай Басков откроет телестудию в Калининграде

Андрей Кропоткин и Николай Басков в кабинете градоначальника. Фото: Instagram.com

В Калининграде с неофициальным визитом побывал Народный артист России Николай Басков. Концертов в городе у него запланировано не было, зато певец заглянул в рабочий кабинет главы Калининграда Андрея Кропоткина. Градоначальник у себя в Инстаграме выложил фото с Николаем Басковым.

«Наверняка жилье себе на нашем побережье присмотрел, а может в других коммерческих целях, т.к. артист из него не самый талантливый», - написал один из комментаторов.

«Нет, его приезд не связан с недвижимостью», - ответил Андрей Кропоткин и добавил, что для него «Николай – талантливый артист и звезда нашей эстрады».

И все же цель визита звезды оказалась связана с бизнесом.

«Хотят открывать телестудию у нас в городе!», - написал глава Калининграда Андрей Кропоткин.