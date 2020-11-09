Николай Басков откроет телестудию в Калининграде

Андрей Кропоткин и Николай Басков в кабинете градоначальника.
Фото: Instagram.com
В Калининграде с неофициальным визитом побывал Народный артист России Николай Басков. Концертов в городе у него запланировано не было, зато певец заглянул в рабочий кабинет главы Калининграда Андрея Кропоткина. Градоначальник у себя в Инстаграме выложил фото с Николаем Басковым.
«Наверняка жилье себе на нашем побережье присмотрел, а может в других коммерческих целях, т.к. артист из него не самый талантливый», - написал один из комментаторов.
«Нет, его приезд не связан с недвижимостью», - ответил Андрей Кропоткин и добавил, что для него «Николай – талантливый артист и звезда нашей эстрады».
И все же цель визита звезды оказалась связана с бизнесом.
«Хотят открывать телестудию у нас в городе!», - написал глава Калининграда Андрей Кропоткин.