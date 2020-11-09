Один отвлекал, другой воровал: калининградец и его пес обчистили квартиру пенсионерки

В гости к жительнице Светлогорска заглянул 32-летний сын ее близкой подруги. Да не один, а со своим псом, который тут же принялся бешено носиться по всем комнатам. Пока пенсионерка пыталась изловить четырехного визитера, его хозяин орудовал в кухне, добравшись до золотых наручных часов и обручального кольца хозяйки. Завладев украшениями на сумму свыше 58 тысяч рублей, мужчина подозвал питомца и удалился. Пропажу драгоценностей горожанка обнаружила только некоторое время спустя.

Полицейские, к которым женщина обратилась за помощью, быстро «вычислили» вора и его «подельника». Правда, отыскать золотишко пока не удалось. Носследователи МО МВД России «Светлогорский» уже возбудили в отношении собачника уголовное о краже, «совершенной с причинением значительного ущерба». Это означает, что шаловливый песель может разлучиться со своим хозяином на следующие лет эдак пять.