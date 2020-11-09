Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 130 новых случаев коронавируса. Случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Калининграде – 59. Десять случаев подтверждено в Гурьевском городском округе, девять – в Багратионовском. Шесть случаев выявлено в Правдинском округе, по пять – Гусевском, Балтийском, Черняховском, Зеленоградском округах.
Четыре случая зарегистрировано в Светловском и Гвардейского округах, три – Ладушкинском, Светлогорского и Нестеровском округах.
Два случая выявлено в Пионерском и Неманском округах, один – в Полесском и Краснознаменском округах.