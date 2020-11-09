Могло рвануть: из горящего здания ликероводочного завода в Калининграде вынесли 25 газовых баллонов

. Фото: сообщество "Типичный Калининград"

В Калининграде продолжаются работы на месте пожара в помещении бывшего ликероводочного завода. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в 15:24 пожар удалось ликвидировать. В настоящее время пожарные проливают и разбирают конструкции.

Как стало известно, в момент начала пожара в здании бывшего завода, которое последние годы не эксплуатируется, находилось двое рабочих. Они производили демонтаж технологических конструкций и старого оборудования. Когда начался пожар, мужчины оперативно покинули здание.

Из цеха пожарные эвакуировали 20 кислородных и 5 пропановых баллонов.